Синєгубов: ворог продовжив бити по Вовчанську, доба – без постраждалих

Доба на Харківщині минула без постраждалих внаслідок російських обстрілів, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, близько 13:20 у місті Вовчанськ Чугуївського району було пошкоджено п’ять приватних будинків, близько 18:30 у селі Подоли Куп’янського району – одне домоволодіння, а о 22:00 знову у Вовчанську горіла приватна господарча споруда.

Під ворожі обстріли загалом потрапили населені пункти Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синьківка та Берестове Куп’янського району, а також Нескучне Харківського району, Нестерне, Охримівка і Бударки Чугуївського району, повідомив Синєгубов.