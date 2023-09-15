Live
  • Пт 15.09.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🔴

Синєгубов: ворог продовжив бити по Вовчанську, доба – без постраждалих

Події 08:23   15.09.2023
Олена Нагорна
Синєгубов: ворог продовжив бити по Вовчанську, доба – без постраждалих

Доба на Харківщині минула без постраждалих внаслідок російських обстрілів, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, близько 13:20 у місті Вовчанськ Чугуївського району було пошкоджено п’ять приватних будинків, близько 18:30 у селі Подоли Куп’янського району – одне домоволодіння, а о 22:00 знову у Вовчанську горіла приватна господарча споруда.

Під ворожі обстріли загалом потрапили населені пункти Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синьківка та Берестове Куп’янського району, а також Нескучне Харківського району, Нестерне, Охримівка і Бударки Чугуївського району, повідомив Синєгубов.

Читайте також: Генштаб: про частковий успіх ЗСУ під Бахмутом та авіаударах по Харківщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У громаді на Харківщині обирати нові назви вулицям будуть тільки їхні мешканці
У громаді на Харківщині обирати нові назви вулицям будуть тільки їхні мешканці
15.09.2023, 08:49
Замість Балу Хризантем: у Харківському екопарку показали руйнування (фото)
Замість Балу Хризантем: у Харківському екопарку показали руйнування (фото)
01.10.2022, 08:01
У Харкові суд може випустити з-під варти корегувальницю обстрілів рф
У Харкові суд може випустити з-під варти корегувальницю обстрілів рф
05.01.2023, 10:56
Синєгубов: ворог продовжив бити по Вовчанську, доба – без постраждалих
Синєгубов: ворог продовжив бити по Вовчанську, доба – без постраждалих
15.09.2023, 08:23
Війська РФ просунулися в Куп’янському районі Харківщини – ISW
Війська РФ просунулися в Куп’янському районі Харківщини – ISW
15.09.2023, 07:35
Генштаб: про частковий успіх ЗСУ під Бахмутом і авіаудари по Харківщині
Генштаб: про частковий успіх ЗСУ під Бахмутом і авіаудари по Харківщині
15.09.2023, 07:15

Новини за темою:

08:23
Синєгубов: ворог продовжив бити по Вовчанську, доба – без постраждалих
07:35
Війська РФ просунулися в Куп’янському районі Харківщини – ISW
07:15
Генштаб: про частковий успіх ЗСУ під Бахмутом і авіаудари по Харківщині
22:41
Терехов: бюджет Харкова може втратити мільярди. Шмигаль запропонував рішення
21:49
Мікроавтобус збив 9-річного хлопчика на пішохідному переході в Харкові

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов: ворог продовжив бити по Вовчанську, доба – без постраждалих»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 08:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині минула без постраждалих внаслідок російських обстрілів, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".