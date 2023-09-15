Синєгубов: ворог продовжив бити по Вовчанську, доба – без постраждалих
Доба на Харківщині минула без постраждалих внаслідок російських обстрілів, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, близько 13:20 у місті Вовчанськ Чугуївського району було пошкоджено п’ять приватних будинків, близько 18:30 у селі Подоли Куп’янського району – одне домоволодіння, а о 22:00 знову у Вовчанську горіла приватна господарча споруда.
Під ворожі обстріли загалом потрапили населені пункти Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синьківка та Берестове Куп’янського району, а також Нескучне Харківського району, Нестерне, Охримівка і Бударки Чугуївського району, повідомив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 08:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині минула без постраждалих внаслідок російських обстрілів, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".