Live
  • Пт 15.09.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Вночі обстріляли Козачу Лопань: немає зв’язку і світла, пошкоджено храм (фото)

Події 12:09   15.09.2023
Олена Нагорна
Вночі обстріляли Козачу Лопань: немає зв’язку і світла, пошкоджено храм (фото)

У ніч проти 15 вересня російські окупанти вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру прикордонного селища Козача Лопань Харківської області. Обійшлося без постраждалих.

Починаючи з 22:30 минулої доби, ворог завдав 8 артилерійських ударів по центру селища, повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

«Внаслідок обстрілів постраждала церква Архангела Михаїла, пошкоджень зазнали будівля залізничного вокзалу, пасажирські платформи та колії, лінії електропередачі, об’єкти енергетичної та торговельної інфраструктури», – пише Задоренко.

За його словами, поки що у селищі немає зв’язку та частково відсутнє електропостачання. Екстрені служби з ночі працюють над ліквідацією наслідків ударів.


Фото: Вячеслав Задоренко

Читайте також: Ворог продовжив бити по Вовчанську, доба – без потерпілих. Зведення Синєгубова

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Екскоп на Харківщині працював на ворога й відбирав авто у жителів Куп’янська
Екскоп на Харківщині працював на ворога й відбирав авто у жителів Куп’янська
15.09.2023, 13:18
У Харкові зіткнулися легковик та електросамокат: є постраждалий (фото)
У Харкові зіткнулися легковик та електросамокат: є постраждалий (фото)
15.09.2023, 13:00
У громаді на Харківщині торгували алкоголем попри «сухий закон»
У громаді на Харківщині торгували алкоголем попри «сухий закон»
15.09.2023, 12:37
Регулярно ґвалтував 13-річну: педофіла з Харківщини посадили на 12 років
Регулярно ґвалтував 13-річну: педофіла з Харківщини посадили на 12 років
15.09.2023, 12:13
Вночі обстріляли Козачу Лопань: немає зв’язку і світла, пошкоджено храм (фото)
Вночі обстріляли Козачу Лопань: немає зв’язку і світла, пошкоджено храм (фото)
15.09.2023, 12:09
Робота в Харкові та області: є вакансії із зарплатою до 19 тисяч гривень
Робота в Харкові та області: є вакансії із зарплатою до 19 тисяч гривень
15.09.2023, 11:18

Новини за темою:

12:09
Вночі обстріляли Козачу Лопань: немає зв’язку і світла, пошкоджено храм (фото)
11:18
Робота в Харкові та області: є вакансії із зарплатою до 19 тисяч гривень
10:50
У Харкові водій BMW збив на смерть велосипедистку і загинув сам (фото)
10:37
У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи
10:32
Скільки мільярдів отримала Харківщина на відновлення та оборону. Дані Шмигаля

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Вночі обстріляли Козачу Лопань: немає зв’язку і світла, пошкоджено храм (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 12:09;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 15 вересня російські окупанти вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру прикордонного селища Козача Лопань Харківської області. Обійшлося без постраждалих.".