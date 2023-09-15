Вночі обстріляли Козачу Лопань: немає зв’язку і світла, пошкоджено храм (фото)

У ніч проти 15 вересня російські окупанти вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру прикордонного селища Козача Лопань Харківської області. Обійшлося без постраждалих.

Починаючи з 22:30 минулої доби, ворог завдав 8 артилерійських ударів по центру селища, повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

«Внаслідок обстрілів постраждала церква Архангела Михаїла, пошкоджень зазнали будівля залізничного вокзалу, пасажирські платформи та колії, лінії електропередачі, об’єкти енергетичної та торговельної інфраструктури», – пише Задоренко.

За його словами, поки що у селищі немає зв’язку та частково відсутнє електропостачання. Екстрені служби з ночі працюють над ліквідацією наслідків ударів.



Фото: Вячеслав Задоренко