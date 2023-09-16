Шесть ракет за день: Болвинов рассказал, чем били по Харькову

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что по Холодногорскому району Харькова ударили ракеты «Искандер К» и С-300.

«Всего шесть ракет за день: три «Искандера К» и три ракеты С-300. Под ударом находились два места в Холодногорском районе. На месте второго «прилета» также есть воронки, глубиной до двух с половиной метров. Разрушено здание, разбиты частные автомобили. Туда били и ракетным комплексом С-300, и «Искандером К» – обломки изъяли из воронок, также собирали их на прилегающей территории», — сообщил об итогах работы следователей Болвинов.