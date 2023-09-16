Шесть ракет за день: Болвинов рассказал, чем били по Харькову
Фото: facebook Сергея Болвинова
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что по Холодногорскому району Харькова ударили ракеты «Искандер К» и С-300.
«Всего шесть ракет за день: три «Искандера К» и три ракеты С-300. Под ударом находились два места в Холодногорском районе. На месте второго «прилета» также есть воронки, глубиной до двух с половиной метров. Разрушено здание, разбиты частные автомобили. Туда били и ракетным комплексом С-300, и «Искандером К» – обломки изъяли из воронок, также собирали их на прилегающей территории», — сообщил об итогах работы следователей Болвинов.
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 21:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что по Холодногорскому району Харькова ударили ракеты «Искандер К» и С-300".