З артилерії та мінометів рф обстріляла села Харківщини – Генштаб ЗСУ
Армія рф гатила по прикордонню та Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку росіяни з артилерії та мінометів обстріляли Івашки, Козача Лопань, Нестерне, Кам’янка Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Надії Луганської області.
Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2023 в 19:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія рф гатила по прикордонню та Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.".