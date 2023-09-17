Live
  • Нд 17.09.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

З артилерії та мінометів рф обстріляла села Харківщини – Генштаб ЗСУ

Суспільство 19:41   17.09.2023
Оксана Якушко
З артилерії та мінометів рф обстріляла села Харківщини – Генштаб ЗСУ

Армія рф гатила по прикордонню та Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку росіяни з артилерії та мінометів обстріляли Івашки, Козача Лопань, Нестерне, Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Надії Луганської області.

Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області.

Читайте також: 4 села на Харківщині росіяни атакували з авіації – Генштаб ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Звільнення Кліщіївки на Донеччині офіційно підтвердив президент Зеленський
Звільнення Кліщіївки на Донеччині офіційно підтвердив президент Зеленський
17.09.2023, 20:27
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
15.09.2023, 20:16
З артилерії та мінометів рф обстріляла села Харківщини – Генштаб ЗСУ
З артилерії та мінометів рф обстріляла села Харківщини – Генштаб ЗСУ
17.09.2023, 19:41
Росіяни атакували чотирма ракетами С-300 Харків уночі – Синєгубов
Росіяни атакували чотирма ракетами С-300 Харків уночі – Синєгубов
17.09.2023, 09:06
Фермери з Харківщини власноруч розмінували власні поля, щоб засадити їх
Фермери з Харківщини власноруч розмінували власні поля, щоб засадити їх
17.09.2023, 14:53
Без дощів і вдень тепло по-літньому. Прогноз погоди на Харківщині з понеділка
Без дощів і вдень тепло по-літньому. Прогноз погоди на Харківщині з понеділка
17.09.2023, 15:37

Новини за темою:

17:51
Росіяни обстріляли з артилерії село на Харківщині (фото)
12:13
На Куп’янському напрямку росіяни риють траншеї між мін і запускають FPV-дрони
11:18
На Куп’янський напрямок рф кинула елітні бригади, які двічі втікали від ЗСУ
08:33
У Харкові чоловік загинув під час пожежі – ДСНС
08:00
4 села на Харківщині росіяни атакували з авіації – Генштаб ЗСУ

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «З артилерії та мінометів рф обстріляла села Харківщини – Генштаб ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2023 в 19:41;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія рф гатила по прикордонню та Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.".