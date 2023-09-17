Россияне обстреляли из артиллерии село на Харьковщине (фото)
Село Подолы Купянского района россияне обстреляли около полудня, сообщила Харьковская областная прокуратура.
17 сентября около 12:00 российские военнослужащие обстреляли село Подолы Купянского района. По предварительным данным, из артиллерии.
Россияне попали в многоквартирный дом. Повреждены соседние частные домовладения и автомобили.
Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции задокументировали последствия вооруженной агрессии рф.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Читайте также: Армия РФ убила двух гражданских на Харьковщине, еще двое ранены
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Россияне обстреляли из артиллерии село на Харьковщине (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 сентября 2023 в 17:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Подолы Купянского района россияне обстреляли около полудня, сообщила Харьковская областная прокуратура.".