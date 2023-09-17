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Россияне обстреляли из артиллерии село на Харьковщине (фото)

Происшествия 17:51   17.09.2023
Оксана Якушко
Россияне обстреляли из артиллерии село на Харьковщине (фото)

Село Подолы Купянского района россияне обстреляли около полудня, сообщила Харьковская областная прокуратура.

17 сентября около 12:00 российские военнослужащие обстреляли село Подолы Купянского района. По предварительным данным, из артиллерии.

Россияне попали в многоквартирный дом. Повреждены соседние частные домовладения и автомобили.

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции задокументировали последствия вооруженной агрессии рф.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 сентября 2023 в 17:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Подолы Купянского района россияне обстреляли около полудня, сообщила Харьковская областная прокуратура.".