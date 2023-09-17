Росіяни обстріляли з артилерії село на Харківщині (фото)
Село Подоли Куп’янського району росіяни обстріляли близько полудня, повідомила Харківська обласна прокуратура.
17 вересня близько 12:00 російські військовослужбовці обстріляли село Подоли Куп‘янського району. За попередніми даними, з артилерії.
Росіяни поцілили у багатоквартирний будинок. Пошкоджено сусідні приватні домоволодіння та автомобілі.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2023 в 17:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Подоли Куп’янського району росіяни обстріляли близько полудня, повідомила Харківська обласна прокуратура.".