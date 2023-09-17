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Росіяни обстріляли з артилерії село на Харківщині (фото)

Події 17:51   17.09.2023
Оксана Якушко
Росіяни обстріляли з артилерії село на Харківщині (фото)

Село Подоли Куп’янського району росіяни обстріляли близько полудня, повідомила Харківська обласна прокуратура.

17 вересня близько 12:00 російські військовослужбовці обстріляли село Подоли Куп‘янського району. За попередніми даними, з артилерії.

 

Росіяни поцілили у багатоквартирний будинок. Пошкоджено сусідні приватні домоволодіння та автомобілі.

 

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2023 в 17:51;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Подоли Куп’янського району росіяни обстріляли близько полудня, повідомила Харківська обласна прокуратура.".