Работала в военно-гражданской администрации на Харьковщине: коллаборантку ищут

Прокуратура заочно сообщила о подозрении в коллаборационизме 38-летней жительнице Волчанска на Харьковщине.

Женщина добровольно заняла должность так называемого «начальника отдела документационного обеспечения Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области».

«С июля по сентябрь прошлого года коллаборантка организовывала документооборот в оккупационной администрации в соответствии с нормами РФ, проводила собеседования с подчиненными работниками, занималась выдачей и оформлением трудовых книжек, готовила положения и инструкции отделов. Также подозреваемая координировала рассмотрение обращений граждан, вела учет социально-трудовых отношений, участвовала в разработке форм статистической отчетности и согласовывала трудовые коллективные договоры на предприятиях и учреждениях района», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Сейчас женщина скрывается от следствия. Ее готовятся объявить в розыск.