Работала в военно-гражданской администрации на Харьковщине: коллаборантку ищут
Прокуратура заочно сообщила о подозрении в коллаборационизме 38-летней жительнице Волчанска на Харьковщине.
Женщина добровольно заняла должность так называемого «начальника отдела документационного обеспечения Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области».
«С июля по сентябрь прошлого года коллаборантка организовывала документооборот в оккупационной администрации в соответствии с нормами РФ, проводила собеседования с подчиненными работниками, занималась выдачей и оформлением трудовых книжек, готовила положения и инструкции отделов. Также подозреваемая координировала рассмотрение обращений граждан, вела учет социально-трудовых отношений, участвовала в разработке форм статистической отчетности и согласовывала трудовые коллективные договоры на предприятиях и учреждениях района», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Сейчас женщина скрывается от следствия. Ее готовятся объявить в розыск.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 10:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура заочно сообщила о подозрении в коллаборационизме 38-летней жительнице Волчанска на Харьковщине".