Вела оккупантам бухгалтерию: жительницу Харьковщины посадили на 6 лет
На Харьковщине тюремный срок получила 46-летняя коллаборантка, занимавшаяся финансовой и кадровой деятельностью оккупантов.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области, женщина заняла должность «начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности» в незаконном правоохранительном органе оккупационных властей. На этой должности коллаборантка проверяла, подписывала и готовила все документы финансового характера в соответствии с российскими формами и образцами.
Также женщина постоянно пыталась привлекать местных жителей в ряды псевдоучреждения. Колаборантка лично занималась подбором кадров на работу в незаконном органе.
За работу женщина получала зарплату в российских рублях, отметили в Харьковской областной прокуратуре.
Предательницу разоблачили весной. 25 августа ее признали виновной в коллаборационной деятельности. Женщина проведет за решеткой 6 лет с лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет с конфискацией имущества.
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 15:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине тюремный срок получила 46-летняя коллаборантка, занимавшаяся финансовой и кадровой деятельностью оккупантов.".