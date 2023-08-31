Двое мужчин получили паспорта рф и славили Путина в Волчанске на Харьковщине

Двоим жителям города Волчанск Чугуевского района сообщили о подозрении, информирует Нацполиция.

В прошлом году во время оккупации 46 и 44-летние мужчины, получая русскую гуманитарку, публично одобряли действия президента рф и отрицали войну против Украины.

Также 46-летний подозреваемый получил паспорт гражданина рф. Мужчина убеждал земляков, что военнослужащие рф не обстреливают соседние населенные пункты и мирное население, и наоборот уверял, что обстрелы — исключительно дело рук бойцов ВСУ.

30 августа дознаватель отдела полиции №1 Чугуевского РУП под процессуальным руководством Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры сообщили мужчинам о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.