Двое мужчин получили паспорта рф и славили Путина в Волчанске на Харьковщине
Двоим жителям города Волчанск Чугуевского района сообщили о подозрении, информирует Нацполиция.
В прошлом году во время оккупации 46 и 44-летние мужчины, получая русскую гуманитарку, публично одобряли действия президента рф и отрицали войну против Украины.
Также 46-летний подозреваемый получил паспорт гражданина рф. Мужчина убеждал земляков, что военнослужащие рф не обстреливают соседние населенные пункты и мирное население, и наоборот уверял, что обстрелы — исключительно дело рук бойцов ВСУ.
30 августа дознаватель отдела полиции №1 Чугуевского РУП под процессуальным руководством Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры сообщили мужчинам о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 11:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двум жителям города Волчанск Чугуевского района сообщили о подозрении, информирует Нацполиция.".