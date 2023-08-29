Помогал оккупантам с жильем: на Харьковщине поймали коллаборанта
Фото: Харьковская областная прокуратура
42-летний житель поселка Чкаловское в Чугуевском районе во время оккупации пошел работать на врага.
По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина стал работником в псевдооргане. На должности коллаборант распространял среди местного населения газеты, пропагандировавшие оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.
Также предатель собирал информацию о жителях поселка, их персональных данных, выяснял наличие домов и квартир, в которых не проживают люди, чтобы расселять туда российских военных.
29 августа мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 15:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42-летний житель поселка Чкаловское в Чугуевском районе во время оккупации пошел работать на врага.".