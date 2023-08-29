Помогал оккупантам с жильем: на Харьковщине поймали коллаборанта

42-летний житель поселка Чкаловское в Чугуевском районе во время оккупации пошел работать на врага.

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина стал работником в псевдооргане. На должности коллаборант распространял среди местного населения газеты, пропагандировавшие оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Также предатель собирал информацию о жителях поселка, их персональных данных, выяснял наличие домов и квартир, в которых не проживают люди, чтобы расселять туда российских военных.

29 августа мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.