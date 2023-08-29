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Помогал оккупантам с жильем: на Харьковщине поймали коллаборанта

Общество 15:21   29.08.2023
Виктория Яковенко
Помогал оккупантам с жильем: на Харьковщине поймали коллаборанта Фото: Харьковская областная прокуратура

42-летний житель поселка Чкаловское в Чугуевском районе во время оккупации пошел работать на врага.

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина стал работником в псевдооргане. На должности коллаборант распространял среди местного населения газеты, пропагандировавшие оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Также предатель собирал информацию о жителях поселка, их персональных данных, выяснял наличие домов и квартир, в которых не проживают люди, чтобы расселять туда российских военных.

29 августа мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 15:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42-летний житель поселка Чкаловское в Чугуевском районе во время оккупации пошел работать на врага.".