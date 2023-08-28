Был правоохранителем у оккупантов и ловил патриотов: задержали жителя Купянска

В Харьковской области задержали коллаборанта, который во время оккупации Купянска вступил в «МВД РФ», чтобы фабриковать дела против украинцев.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области, злоумышленником оказался 31-летний местный житель. Предателя оккупанты назначили «оперуполномоченным отдела уголовного розыска» в составе карательного органа.

«На этой должности он выполнял задачи местных гауляйтеров относительно проведения массовых репрессий против участников движения сопротивления в регионе. Для этого коллаборант принимал участие в «облавах» на жилье украинских патриотов и их «доставке» в отдел оккупационной полиции», — добавили в СБУ.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, также правоохранитель осуществлял отбор отпечатков пальцев у проукраински настроенных жителей.

Мужчине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Сейчас предатель находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.