Live
  • Пт 25.08.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.66
    • 🟢

Сказал «Слава РФ» полицейским: в Лозовой разоблачили коллаборанта (видео)

Общество 13:34   25.08.2023
Виктория Яковенко
Сказал «Слава РФ» полицейским: в Лозовой разоблачили коллаборанта (видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

В начале июля на железнодорожном вокзале в Лозовой на Харьковщине мужчина сказал: «Слава России» в присутствии сотрудников вокзала и полиции.

По данным Харьковской областной прокуратуры, подозреваемый рассказывал о «преимуществах» так называемого «русского мира». Также мужчина публично высказывался в поддержку действий РФ.

«Злоумышленником оказался 58-летний житель города Славянск. В городе Лозовая мужчина находился как внутренне перемещенное лицо», — отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УКУ).

01
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: На Харьковщине будут судить предателя, который организовывал псевдореферендум

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Генштаб сообщил о ночной ракетной и авиационной атаке и обстрелах Харьковщины
Генштаб сообщил о ночной ракетной и авиационной атаке и обстрелах Харьковщины
25.08.2023, 07:17
Сказал «Слава РФ» полицейским: в Лозовой разоблачили коллаборанта (видео)
Сказал «Слава РФ» полицейским: в Лозовой разоблачили коллаборанта (видео)
25.08.2023, 13:34
В Харькове спасли щенка, который сутки просидел привязанным в лесу (видео)
В Харькове спасли щенка, который сутки просидел привязанным в лесу (видео)
25.08.2023, 12:46
Утром россияне обстреляли Харьковщину, есть раненый — Синегубов
Утром россияне обстреляли Харьковщину, есть раненый — Синегубов
25.08.2023, 08:28
Склад взрывчаток и боеприпасов нашли дома у жителя Чугуевщины (фото)
Склад взрывчаток и боеприпасов нашли дома у жителя Чугуевщины (фото)
25.08.2023, 13:10
На Купянском направлении враг снова «сместил акценты» — ВСУ
На Купянском направлении враг снова «сместил акценты» — ВСУ
25.08.2023, 14:05

Новости по теме:

13:10
Склад взрывчаток и боеприпасов нашли дома у жителя Чугуевщины (фото)
12:15
На Харьковщине будут судить предателя, который организовывал псевдореферендум
11:49
Распылил в лицо продавцу газовый баллончик: в Харькове поймали грабителя
11:05
Месяц жила «по знакомым»: в Харькове беглянку отследили по мобильному
10:13
Умер через год после ранения: на Харьковщине ушел из жизни капитан полиции

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сказал «Слава РФ» полицейским: в Лозовой разоблачили коллаборанта (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 13:34;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В начале июля на железнодорожном вокзале в Лозовой на Харьковщине мужчина сказал: «Слава России» в присутствии сотрудников вокзала и полиции.".