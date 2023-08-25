Сказал «Слава РФ» полицейским: в Лозовой разоблачили коллаборанта (видео)

В начале июля на железнодорожном вокзале в Лозовой на Харьковщине мужчина сказал: «Слава России» в присутствии сотрудников вокзала и полиции.

По данным Харьковской областной прокуратуры, подозреваемый рассказывал о «преимуществах» так называемого «русского мира». Также мужчина публично высказывался в поддержку действий РФ.

«Злоумышленником оказался 58-летний житель города Славянск. В городе Лозовая мужчина находился как внутренне перемещенное лицо», — отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УКУ).