Сказал «Слава РФ» полицейским: в Лозовой разоблачили коллаборанта (видео)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В начале июля на железнодорожном вокзале в Лозовой на Харьковщине мужчина сказал: «Слава России» в присутствии сотрудников вокзала и полиции.
По данным Харьковской областной прокуратуры, подозреваемый рассказывал о «преимуществах» так называемого «русского мира». Также мужчина публично высказывался в поддержку действий РФ.
«Злоумышленником оказался 58-летний житель города Славянск. В городе Лозовая мужчина находился как внутренне перемещенное лицо», — отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Мужчине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 13:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В начале июля на железнодорожном вокзале в Лозовой на Харьковщине мужчина сказал: «Слава России» в присутствии сотрудников вокзала и полиции.".