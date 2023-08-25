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На Харьковщине будут судить предателя, который организовывал псевдореферендум

Общество 12:15   25.08.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине будут судить предателя, который организовывал псевдореферендум Фото: Харьковская областная прокуратура

43-летний мужчина подбирал кандидатов для работы на «избирательных» участках и распространял агитационные материалы во время оккупации Чугуевщины.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в начале июля прошлого года предатель согласился на сотрудничество с захватчиками. У мужчины были антиукраинские убеждения, он занял должность «помощника начальника Волчанского территориального управления» в оккупационной администрации.

Главной задачей вражеского приспешника была подготовка к проведению так называемого «референдума» по присоединению территорий Чугуевского района к составу РФ.

«Обвиняемый агитировал жителей Волчанской громады участвовать в «референдуме» — организовывал распространение соответствующих материалов, в том числе пропагандистской газеты «Харьков-Z», занимался изучением общественного мнения, подыскивал и обустраивал помещения для работы избирательных участков», — отметили в прокуратуре.

Кроме этого, мужчина подбирал кандидатов среди местных жителей для работы на фейковых избирательных участках и собирал документы, в частности, заявления о согласии на назначение членом избиркома, анкеты, копии паспорта, документы об образовании и фотографии.

Мужчину обвиняют по фактам коллаборационной деятельности и преднамеренных противоправных действий, направленных на изменение границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1, ч. 111-1). 2 статьи 110 УКУ). Сейчас предатель находится в СИЗО.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 12:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летний мужчина подбирал кандидатов для работы на «избирательных» участках и распространял агитационные материалы во время оккупации Чугуевщины.".