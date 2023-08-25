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На Харківщині судитимуть зрадника, який організовував псевдореферендум

Суспільство 12:15   25.08.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині судитимуть зрадника, який організовував псевдореферендум Фото: Харківська обласна прокуратура

43-річний чоловік підбирав кандидатів для роботи на «виборчих» дільницях та розповсюджував агітаційні матеріали під час окупації Чугуївщини.

За даними Харківської обласної прокуратури, на початку липня минулого року зрадник погодився на співпрацю з загарбниками. Чоловік мав антиукраїнські переконання та обійняв посаду «помічника начальника Вовчанського територіального управління» в окупаційній адміністрації.

Головною задачею ворожого поплічника була підготовка до проведення так званого «референдуму» щодо приєднання територій району до складу РФ.

«Обвинувачений агітував мешканців Вовчанської громади брати участь у «референдумі» — організовував розповсюдження відповідних матеріалів, у тому числі пропагандистської газети «Харків-Z», займався вивченням суспільної думки, підшукував та облаштовував приміщення для роботи виборчих дільниць», – зазначили в прокуратурі.

Крім цього, чоловік підбирав кандидатів серед місцевих мешканців для роботи на фейкових виборчих дільницях та збирав документи, зокрема заяви про згоду на призначення членом виборчкому, анкети, копії паспорта, документи про освіту та фотокартки.

Чоловіка обвинувачують за фактами колабораційної діяльності та умисних протиправних дій, направлених на зміну меж території України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 ККУ). Наразі зрадник перебуває у СІЗО.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 12:15;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "43-річний чоловік підбирав кандидатів для роботи на «виборчих» дільницях та розповсюджував агітаційні матеріали під час окупації Чугуївщини.".