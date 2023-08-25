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Сказав «Слава РФ» поліцейським: у Лозовій викрили колаборанта (відео)

Суспільство 13:34   25.08.2023
Вікторія Яковенко
Сказав «Слава РФ» поліцейським: у Лозовій викрили колаборанта (відео) Фото: ГУНП в Харківській області

На початку липня на залізничному вокзалі у Лозовій на Харківщині чоловік вигукнув: «Слава Росії» у присутності співробітників вокзалу та поліції.

За даними Харківської обласної прокуратури, підозрюваний розповідав про «переваги» так званого «руського миру». Також чоловік публічно висловлювався на підтримку дій РФ.

«Зловмисником виявися 58-річний мешканець міста Слов’янськ. В місті Лозова чоловік перебував як внутрішньо переміщена особа», – зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На початку липня на залізничному вокзалі у Лозовій на Харківщині чоловік вигукнув: «Слава Росії» у присутності співробітників вокзалу та поліції.".