Став правоохоронцем в окупантів й ловив патріотів: затримали жителя Куп’янська
На Харківщині затримали колаборанта, який під час окупації Куп’янська вступив до «МВС РФ», щоб фабрикувати справи проти українців.
За даними речника УСБУ в Харківській області, зловмисником виявився 31-річний чоловік місцевий мешканець. Зрадника окупанти призначили «оперуповноваженим відділу карного розшуку» у складі карального органу.
«На цій «посаді» він виконував завдання місцевих гауляйтерів щодо проведення масових репресій проти учасників руху опору в регіоні. Для цього колаборант брав участь в «облавах» на помешкання українських патріотів та їх «доставці» до відділку окупаційної поліції», – додали в СБУ.
Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, також «правоохоронець» здійснював відбір відбитків пальців у проукраїнськи налаштованих жителів.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Наразі зрадник перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 14:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримали колаборанта, який під час окупації Куп’янська вступив до «МВС РФ», щоб фабрикувати справи проти українців.".