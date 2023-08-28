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Став правоохоронцем в окупантів й ловив патріотів: затримали жителя Куп’янська

Суспільство 14:16   28.08.2023
Вікторія Яковенко
Став правоохоронцем в окупантів й ловив патріотів: затримали жителя Куп’янська Фото: Владислав Абдула

На Харківщині затримали колаборанта, який під час окупації Куп’янська вступив до «МВС РФ», щоб фабрикувати справи проти українців.

За даними речника УСБУ в Харківській області, зловмисником виявився 31-річний чоловік місцевий мешканець. Зрадника окупанти призначили «оперуповноваженим відділу карного розшуку» у складі карального органу.

«На цій «посаді» він виконував завдання місцевих гауляйтерів щодо проведення масових репресій проти учасників руху опору в регіоні. Для цього колаборант брав участь в «облавах» на помешкання українських патріотів та їх «доставці» до відділку окупаційної поліції», – додали в СБУ.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, також «правоохоронець» здійснював відбір відбитків пальців у проукраїнськи налаштованих жителів.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Наразі зрадник перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 15 років тюрми.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 14:16;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримали колаборанта, який під час окупації Куп’янська вступив до «МВС РФ», щоб фабрикувати справи проти українців.".