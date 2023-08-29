Допомагав окупантам із житлом: на Харківщині піймали колаборанта

42-річний житель селища Чкаловське на Чугуївщині під час окупації пішов працювати на ворога.

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік став працівником у псевдооргані. На посаді колаборант розповсюджував серед місцевого населення газети, що пропагували виправдання збройної агресії РФ проти України.

Також зрадник збирав інформацію про мешканців селища, їх персональні дані, з’ясовував наявність будинків та квартир, у яких не проживають люди, щоб розселяти туди російських військових.

29 серпня чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.