Допомагав окупантам із житлом: на Харківщині піймали колаборанта
Фото: Харківська обласна прокуратура
42-річний житель селища Чкаловське на Чугуївщині під час окупації пішов працювати на ворога.
За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік став працівником у псевдооргані. На посаді колаборант розповсюджував серед місцевого населення газети, що пропагували виправдання збройної агресії РФ проти України.
Також зрадник збирав інформацію про мешканців селища, їх персональні дані, з’ясовував наявність будинків та квартир, у яких не проживають люди, щоб розселяти туди російських військових.
29 серпня чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 15:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "42-річний житель селища Чкаловське на Чугуївщині під час окупації пішов працювати на ворога.".