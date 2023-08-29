Live
  • Вт 29.08.2023
    • Харків
  •   +30°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

Допомагав окупантам із житлом: на Харківщині піймали колаборанта

Суспільство 15:21   29.08.2023
Вікторія Яковенко
Допомагав окупантам із житлом: на Харківщині піймали колаборанта Фото: Харківська обласна прокуратура

42-річний житель селища Чкаловське на Чугуївщині під час окупації пішов працювати на ворога.

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік став працівником у псевдооргані. На посаді колаборант розповсюджував серед місцевого населення газети, що пропагували виправдання збройної агресії РФ проти України.

Також зрадник збирав інформацію про мешканців селища, їх персональні дані, з’ясовував наявність будинків та квартир, у яких не проживають люди, щоб розселяти туди російських військових.

29 серпня чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Читайте також: Став правоохоронцем в окупантів й ловив патріотів: затримали жителя Куп’янська

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові усунули понад 100 аварій на водоводах
У Харкові усунули понад 100 аварій на водоводах
29.08.2023, 16:26
РФ зруйнувала 90% мереж: Велика Комишуваха – майже повністю зі світлом
РФ зруйнувала 90% мереж: Велика Комишуваха – майже повністю зі світлом
29.08.2023, 15:52
2 роки тюрми загрожує харків’янину, який систематично кривдив співмешканку
2 роки тюрми загрожує харків’янину, який систематично кривдив співмешканку
29.08.2023, 16:07
Допомагав окупантам із житлом: на Харківщині піймали колаборанта
Допомагав окупантам із житлом: на Харківщині піймали колаборанта
29.08.2023, 15:21
Перших хижаків повернули до харківського екопарку (відео)
Перших хижаків повернули до харківського екопарку (відео)
29.08.2023, 14:53
Загиблим воїнам з «Kraken» і ТрО встановили меморіальні дошки у Харкові (фото)
Загиблим воїнам з «Kraken» і ТрО встановили меморіальні дошки у Харкові (фото)
29.08.2023, 14:27

Новини за темою:

15:52
РФ зруйнувала 90% мереж: Велика Комишуваха – майже повністю зі світлом
15:21
Допомагав окупантам із житлом: на Харківщині піймали колаборанта
12:53
«Куп’янськ – у 8-10 км від лінії зіткнення» – ХОВА про «гарячий» напрямок
12:08
ДТП із мотоциклом і авто в Харкові: у поліції припустили, хто винен (фото)
11:37
Злісного “закладника” психотропів знову спіймали в Харкові (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Допомагав окупантам із житлом: на Харківщині піймали колаборанта»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 15:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "42-річний житель селища Чкаловське на Чугуївщині під час окупації пішов працювати на ворога.".