Отримали паспорти рф і славили Путіна у Вовчанську на Харківщині
Двом мешканцям міста Вовчанськ Чугуївського району повідомили про підозру, інформує Нацполіція.
Минулого року під час окупації 46 та 44-річні чоловіки, отримуючи російську гуманітарку, публічно схвалювали дії президента рф і заперечували війну проти України.
Також 46-річний підозрюваний отримав паспорт громадянина рф. Чоловік переконував земляків, що військовослужбовці рф не обстрілюють сусідні населені пункти та мирне населення, і навпаки запевняв, що обстріл – виключно справа рук бійців ЗСУ.
30 серпня дізнавач відділу поліції № 1 Чугуївського РУП під процесуальним керівництвом Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 11:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двом мешканцям міста Вовчанськ Чугуївського району повідомили про підозру, інформує Нацполіція.".