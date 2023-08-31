Отримали паспорти рф і славили Путіна у Вовчанську на Харківщині

Двом мешканцям міста Вовчанськ Чугуївського району повідомили про підозру, інформує Нацполіція.

Минулого року під час окупації 46 та 44-річні чоловіки, отримуючи російську гуманітарку, публічно схвалювали дії президента рф і заперечували війну проти України.

Також 46-річний підозрюваний отримав паспорт громадянина рф. Чоловік переконував земляків, що військовослужбовці рф не обстрілюють сусідні населені пункти та мирне населення, і навпаки запевняв, що обстріл – виключно справа рук бійців ЗСУ.

30 серпня дізнавач відділу поліції № 1 Чугуївського РУП під процесуальним керівництвом Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.