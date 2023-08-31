Live
  • Чт 31.08.2023
    • Харків
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.79
    • 🟢

Отримали паспорти рф і славили Путіна у Вовчанську на Харківщині

Події 11:05   31.08.2023
Оксана Якушко
Отримали паспорти рф і славили Путіна у Вовчанську на Харківщині

Двом мешканцям міста Вовчанськ Чугуївського району повідомили про підозру, інформує Нацполіція.

Минулого року під час окупації 46 та 44-річні чоловіки, отримуючи російську гуманітарку, публічно схвалювали дії президента рф і заперечували війну проти України.

Також 46-річний підозрюваний отримав паспорт громадянина рф. Чоловік переконував земляків, що військовослужбовці рф не обстрілюють сусідні населені пункти та мирне населення, і навпаки запевняв, що обстріл – виключно справа рук бійців ЗСУ.

30 серпня дізнавач відділу поліції № 1 Чугуївського РУП під процесуальним керівництвом Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Допомагав окупантам із житлом: на Харківщині спіймали колаборанта

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Отримали паспорти рф і славили Путіна у Вовчанську на Харківщині
Отримали паспорти рф і славили Путіна у Вовчанську на Харківщині
31.08.2023, 11:05
Розкрадача комунального майна викрили в Харкові
Розкрадача комунального майна викрили в Харкові
30.08.2023, 09:24
Робота в Харківській області: потрібні механіки, електрогазозварники і швачки
Робота в Харківській області: потрібні механіки, електрогазозварники і швачки
31.08.2023, 10:30
Нова пошта сплатила податків 5 млрд грн за півроку
Нова пошта сплатила податків 5 млрд грн за півроку
31.08.2023, 09:48
Поранено 48-річного чоловіка через обстріл Борової на Харківщині – Синєгубов
Поранено 48-річного чоловіка через обстріл Борової на Харківщині – Синєгубов
31.08.2023, 08:52
6 пожеж сталося на Харківщині через обстріли
6 пожеж сталося на Харківщині через обстріли
31.08.2023, 08:22

Новини за темою:

10:30
Робота в Харківській області: потрібні механіки, електрогазозварники і швачки
08:52
Поранено 48-річного чоловіка через обстріл Борової на Харківщині – Синєгубов
08:22
6 пожеж сталося на Харківщині через обстріли
19:22
Авіаудару по Кислівці завдали росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ
17:38
Майже 225 млн грн. йдуть на ремонт і побудову укриттів у школах Харківщини

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Отримали паспорти рф і славили Путіна у Вовчанську на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 11:05;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двом мешканцям міста Вовчанськ Чугуївського району повідомили про підозру, інформує Нацполіція.".