Вела окупантам бухгалтерію: мешканку Харківщини посадили на 6 років

На Харківщині тюремний строк отримала 46-річна колаборантка, яка займалася фінансовою та кадровою діяльністю окупантів.

За даними речника УСБУ в Харківській області, жінка обійняла посаду «начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності» в незаконному правоохоронному органі окупаційної влади. На цій «посаді» колаборантка перевіряла, підписувала та готувала усі документи фінансового характеру відповідно до російських форм та зразків.

Також жінка постійно намагалась залучати місцевих жителів до лав псевдоустанови. Колаборантка особисто займалась підбором кадрів, які мали забезпечувати діяльність новоствореного незаконного органу.

За роботу жінка отримувала заробітну плату в російських рублях, зазначили у Харківській обласній прокуратурі.

Зрадницю викрили навесні. 25 серпня її визнали винною у колабораційній діяльності. Жінка проведе за ґратами 6 років з позбавленням права обіймати певні посади строком на 10 років з конфіскацією майна.

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