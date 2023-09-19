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Працювала у “ВГА” на Харківщині: колаборантку шукають

Суспільство 10:07   19.09.2023
Оксана Горун
Працювала у “ВГА” на Харківщині: колаборантку шукають

Прокуратура заочно повідомила про підозру в колабораціонізмі 38-річній мешканці Вовчанська на Харківщині.

Жінка добровільно обійняла посаду так званого “начальника відділу документаційного забезпечення Військово-цивільної адміністрації Вовчанського району Харківської області”.

З липня по вересень минулого року колаборантка організовувала документообіг в окупаційній адміністрації відповідно до норм рф, проводила співбесіди з підлеглими працівниками, займалась видачею та оформленням трудових книжок, готувала положення та інструкції відділів. Також підозрювана координувала розгляд звернень громадян, вела облік соціально-трудових відносин, брала участь у розробці форм статистичної звітності і погоджувала трудові колективні договори на підприємствах і установах району“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Наразі жінка переховується від слідства. Її готуються оголосити в розшук.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 10:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура заочно повідомила про підозру в колабораціонізмі 38-річній мешканці Вовчанська на Харківщині".