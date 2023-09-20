Ночная атака «шахедов», авиаудары и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба

В утренней сводке Генштаба — информация о сбитых ночью 17 вражеских ударных беспилотниках, а также — продолжающихся террористических ударах по Харьковской области.

«Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131″, из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в Генштабе ВСУ.

В течение ночи о работе ПВО сообщали в центральных и северных областях Украины. На Харьковщине практически всю ночь была объявлена воздушная тревога — с 00:02 до 04:33. Информации о «прилетах» на данный момент нет. В течение суток враг бил по территории региона артиллерией, минометами и ракетами.

«Авиационные удары получили Ивановка, Купянск Харьковской области. Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — проинформировали в Генштабе.

В целом в течение суток враг нанес по территории Украины девять ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 24 боевых столкновения.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла один удар по пункту управления, 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск поражены три пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, девять артиллерийских средств, один склад боеприпасов и станция РЭБ противника», — перечислили в ГШ.