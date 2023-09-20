Нічна атака “шахедів”, авіаудари та обстріли Харківщини: дані Генштабу

У ранковому зведенні Генштабу – інформація про збиті вночі 17 ворожих ударних безпілотників, а також – терористичні удари по Харківській області.

“Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131″, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється”, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Протягом ночі про роботу ППО повідомляли в центральних та північних областях України. На Харківщині практично всю ніч було оголошено повітряну тривогу – з 00:02 до 04:33. Інформації про “прильоти” зараз немає. Протягом доби ворог бив по території регіону артилерією, мінометами та ракетами.

“Авіаційні удари отримали Іванівка, Куп’янськ Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилося близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей”, – поінформували в Генштабі.

Загалом протягом доби ворог завдав по території України дев’ять ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів із РСЗВ.

На фронті сталося 24 бойові зіткнення.

“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала одного удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ уражено три пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, дев’ять артилерійських засобів, один склад боєприпасів та станцію РЕБ противника“, – перерахували в ГШ.