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В Харькове на две недели закрыли переулок в районе проспекта Гагарина

Общество 13:08   20.09.2023
Виктория Яковенко
В Харькове на две недели закрыли переулок в районе проспекта Гагарина

Движение транспорта в переулке Золотом, в районе дома №119-а на проспекте Гагарина, запрещено с 20 сентября по 4 октября.

Причина – проведение ремонтных работ по замене участка водопровода, сообщили в Харьковском горсовете.

Объехать закрытый участок можно по улицам Дмитрия Коцюбайло, Георгия Тарасенко или по проспекту Гагарина.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 13:08;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта в переулке Золотом, в районе дома №119-а на проспекте Гагарина, запрещено с 20 сентября по 4 октября.".