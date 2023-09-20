В Харькове на две недели закрыли переулок в районе проспекта Гагарина

Движение транспорта в переулке Золотом, в районе дома №119-а на проспекте Гагарина, запрещено с 20 сентября по 4 октября.

Причина – проведение ремонтных работ по замене участка водопровода, сообщили в Харьковском горсовете.

Объехать закрытый участок можно по улицам Дмитрия Коцюбайло, Георгия Тарасенко или по проспекту Гагарина.