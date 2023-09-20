У Харкові на два тижні перекрили провулок в районі проспекту Гагаріна
Рух транспорту у провулку Золотому, в районі будинку №119-а на проспекті Гагаріна, заборонений з 20 вересня до 4 жовтня.
Причина – проведення ремонтних робіт з заміни ділянки водогону, повідомили у Харківській міськраді.
Об’їхати закриту ділянку можна вулицями Дмитра Коцюбайла, Георгія Тарасенка або проспектом Гагаріна.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 13:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту у провулку Золотому, в районі будинку №119-а на проспекті Гагаріна, заборонений з 20 вересня до 4 жовтня.".