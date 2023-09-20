У Харкові на два тижні перекрили провулок в районі проспекту Гагаріна

Рух транспорту у провулку Золотому, в районі будинку №119-а на проспекті Гагаріна, заборонений з 20 вересня до 4 жовтня.

Причина – проведення ремонтних робіт з заміни ділянки водогону, повідомили у Харківській міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна вулицями Дмитра Коцюбайла, Георгія Тарасенка або проспектом Гагаріна.

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