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У Харкові на два тижні перекрили провулок в районі проспекту Гагаріна

Суспільство 13:08   20.09.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові на два тижні перекрили провулок в районі проспекту Гагаріна

Рух транспорту у провулку Золотому, в районі будинку №119-а на проспекті Гагаріна, заборонений з 20 вересня до 4 жовтня.

Причина – проведення ремонтних робіт з заміни ділянки водогону, повідомили у Харківській міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна вулицями Дмитра Коцюбайла, Георгія Тарасенка або проспектом Гагаріна.

Читайте також: Через витік газу вулицю в Харкові на місяць закривають для транспорту

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 13:08;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту у провулку Золотому, в районі будинку №119-а на проспекті Гагаріна, заборонений з 20 вересня до 4 жовтня.".