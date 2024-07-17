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Три станції метро й майже 50 вулиць: у Харкові обговорюють перейменування

Суспільство 14:47   17.07.2024
Вікторія Яковенко
Три станції метро й майже 50 вулиць: у Харкові обговорюють перейменування

ХОВА розпочала громадське обговорення нових назв вулиць, провулків та проспектів, а також станцій метро у Харкові.

Перейменувати планують близько 50 топонімів у різних районах Харкова, серед яких – вулиці Гагаріна, Героїв праці, Грицевця, Дружби Народів та Єсеніна. Змінити назви пропонують й станціям метро – «Проспект Гагаріна» – на «Леваду», «Героїв праці» – на «Салтівська» чи «Героїв України», «Завод імені Малишева» – на «Танковий Завод».

Обговорення триватиме до 18 липня, тобто добу. Усі пропозиції до обговорення — за посиланням.

«До обговорення та консультування запрошуються громадяни, громадські організації та об’єднання, а також інші зацікавлені сторони. Електронна адреса для подання пропозицій (зауважень): obladm@kharkivoda.gov.ua», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 14:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА розпочала громадське обговорення нових назв вулиць, провулків та проспектів, а також станцій метро у Харкові.".