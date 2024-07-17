Три станции метро и почти 50 улиц: в Харькове обсуждают переименование

ХОВА начала общественное обсуждение новых названий улиц, переулков и проспектов, а также станций метро в Харькове.

Переименовать планируют около 50 топонимов в разных районах Харькова, среди которых – улицы Гагарина, Героев труда, Грицевца, Дружбы Народов и Есенина. Изменить названия предлагают и станциям метро – «Проспект Гагарина» – на «Леваду», «Героев труда» – на «Салтовскую» или «Героев Украины», «Завод имени Малышева» – на «Танковый Завод».

Обсуждение продлится до 18 июля, то есть сутки. Все предложения для обсуждения — по ссылке.

«К обсуждению и консультированию приглашаются граждане, общественные организации и объединения, а также другие заинтересованные стороны. Электронный адрес для представления предложений (замечаний): obladm@kharkivoda.gov.ua», — говорится в сообщении.

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