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Завтра трамваи на Конный рынок в Харькове будут ходить по другому маршруту

Общество 19:15   20.09.2023
Оксана Якушко
Завтра трамваи на Конный рынок в Харькове будут ходить по другому маршруту

Завтра, 21 сентября, с 9:00 до 16:00, трамваи не будут ходить по пр. Героев Харькова, на участке от ул. Академика Павлова до пл. Защитников Украины.

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

 

В этот период трамваи будут курсировать следующим образом:

 

№6: разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина (в обратном направлении — ул. Морозова) — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — пл. Конституции — пл. Павловская — пл. Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Южный вокзал»;

 

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Героев Сталинграда — ул. Морозова — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — разворотный круг «602-й микрорайон»;

 

в обратном направлении: разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — ул. Полевая — ул. Добровольцев — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова — пр. Героев Сталинграда — разворотный круг «Ул. Одесская»;

 

№27: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина (в обратном направлении — ул. Морозова) — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — разворотный круг «Новожаново».

 

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 19:15;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 21 сентября, с 9:00 до 16:00, трамваи не будут ходить по пр. Героев Харькова, на участке от ул. Академика Павлова до пл. Защитников Украины.".