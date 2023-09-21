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Некоторым абонентам Слободского района Харькова уже возобновили водоснабжение

Общество 17:39   21.09.2023
Оксана Якушко
Некоторым абонентам Слободского района Харькова уже возобновили водоснабжение

Специалисты КП «Харьковводоканал» возобновили водоснабжение для части абонентов Слободского района, прекращенного в результате ночных обстрелов.

Об этом сообщили в мэрии Харькова.

Работы по восстановлению поврежденных сетей водоотвода продолжаются и будут завершены в ближайшее время, сообщили на предприятии.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 17:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты КП «Харьковводоканал» возобновили водоснабжение для части абонентов Слободского района, прекращенного в результате ночных обстрелов.".