Некоторым абонентам Слободского района Харькова уже возобновили водоснабжение

Специалисты КП «Харьковводоканал» возобновили водоснабжение для части абонентов Слободского района, прекращенного в результате ночных обстрелов.

Об этом сообщили в мэрии Харькова.

Работы по восстановлению поврежденных сетей водоотвода продолжаются и будут завершены в ближайшее время, сообщили на предприятии.