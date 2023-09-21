Некоторым абонентам Слободского района Харькова уже возобновили водоснабжение
Специалисты КП «Харьковводоканал» возобновили водоснабжение для части абонентов Слободского района, прекращенного в результате ночных обстрелов.
Об этом сообщили в мэрии Харькова.
Работы по восстановлению поврежденных сетей водоотвода продолжаются и будут завершены в ближайшее время, сообщили на предприятии.
Читайте также: «Харьковводоканал» ликвидирует аварии на поврежденных обстрелом объектах
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Некоторым абонентам Слободского района Харькова уже возобновили водоснабжение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 17:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты КП «Харьковводоканал» возобновили водоснабжение для части абонентов Слободского района, прекращенного в результате ночных обстрелов.".