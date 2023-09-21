Деяким абонентам Слобідського району Харкова відновили водопостачання

Фахівці КП «Харківводоканал» відновили водопостачання для частини абонентів Слобідського району, яке було припинене внаслідок нічного обстрілу.

Про це повідомили у мерії Харкова.

Роботи над відновленням пошкоджених мереж водовідведення тривають і будуть завершені найближчим часом, повідомили на підприємстві.