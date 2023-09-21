Деяким абонентам Слобідського району Харкова відновили водопостачання
Фахівці КП «Харківводоканал» відновили водопостачання для частини абонентів Слобідського району, яке було припинене внаслідок нічного обстрілу.
Про це повідомили у мерії Харкова.
Роботи над відновленням пошкоджених мереж водовідведення тривають і будуть завершені найближчим часом, повідомили на підприємстві.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 17:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці КП «Харківводоканал» відновили водопостачання для частини абонентів Слобідського району, яке було припинене внаслідок нічного обстрілу.".