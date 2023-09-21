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Деяким абонентам Слобідського району Харкова відновили водопостачання

Суспільство 17:39   21.09.2023
Оксана Якушко
Деяким абонентам Слобідського району Харкова відновили водопостачання

Фахівці КП «Харківводоканал» відновили водопостачання для частини абонентів Слобідського району, яке було припинене внаслідок нічного обстрілу.

Про це повідомили у мерії Харкова.

Роботи над відновленням пошкоджених мереж водовідведення тривають і будуть завершені найближчим часом, повідомили на підприємстві.

Також читайте: «Харківводоканал» усуває аварії на пошкоджених обстрілами об’єктах

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 17:39;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці КП «Харківводоканал» відновили водопостачання для частини абонентів Слобідського району, яке було припинене внаслідок нічного обстрілу.".