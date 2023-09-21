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«Харківводоканал» усуває аварії на пошкоджених обстрілами об’єктах

Суспільство 16:40   21.09.2023
Оксана Якушко
«Харківводоканал» усуває аварії на пошкоджених обстрілами об’єктах

Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» відновлюють пошкоджені мережі водопостачання та водовідведення після нічного обстрілу Слобідського району.

Про це повідомили сьогодні, 21 вересня, в КП «Харківводоканал».

На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюється автоцистернами підприємства за адресами: вул. Вишнева, 11, пров. Вишневий, 14 та біля лікарні №13.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 16:40;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» відновлюють пошкоджені мережі водопостачання та водовідведення після нічного обстрілу Слобідського району.".