«Харківводоканал» усуває аварії на пошкоджених обстрілами об’єктах

Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» відновлюють пошкоджені мережі водопостачання та водовідведення після нічного обстрілу Слобідського району.

Про це повідомили сьогодні, 21 вересня, в КП «Харківводоканал».

На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюється автоцистернами підприємства за адресами: вул. Вишнева, 11, пров. Вишневий, 14 та біля лікарні №13.