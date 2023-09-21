«Харківводоканал» усуває аварії на пошкоджених обстрілами об’єктах
Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» відновлюють пошкоджені мережі водопостачання та водовідведення після нічного обстрілу Слобідського району.
Про це повідомили сьогодні, 21 вересня, в КП «Харківводоканал».
На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюється автоцистернами підприємства за адресами: вул. Вишнева, 11, пров. Вишневий, 14 та біля лікарні №13.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 16:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» відновлюють пошкоджені мережі водопостачання та водовідведення після нічного обстрілу Слобідського району.".