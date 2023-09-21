«Харьковводоканал» ликвидирует аварии на поврежденных обстрелом объектах
Ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» восстанавливают поврежденные сети водоснабжения и водоотведения после ночного обстрела Слободского района.
Об этом сообщили сегодня, 21 сентября, в КП «Харьковводоканал».
На время проведения ремонтных работ подвоз воды осуществляется автоцистернами предприятия по адресам: ул. Вишневая, 11, пер. Вишневый, 14 и возле больницы №13.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 16:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» восстанавливают поврежденные сети водоснабжения и водоотведения после ночного обстрела Слободского района.".