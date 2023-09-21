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«Харьковводоканал» ликвидирует аварии на поврежденных обстрелом объектах

Общество 16:40   21.09.2023
Оксана Якушко
«Харьковводоканал» ликвидирует аварии на поврежденных обстрелом объектах

Ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» восстанавливают поврежденные сети водоснабжения и водоотведения после ночного обстрела Слободского района.

Об этом сообщили сегодня, 21 сентября, в КП «Харьковводоканал».

На время проведения ремонтных работ подвоз воды осуществляется автоцистернами предприятия по адресам: ул. Вишневая, 11, пер. Вишневый, 14 и возле больницы №13.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 16:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» восстанавливают поврежденные сети водоснабжения и водоотведения после ночного обстрела Слободского района.".