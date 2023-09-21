«Харьковводоканал» ликвидирует аварии на поврежденных обстрелом объектах

Ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» восстанавливают поврежденные сети водоснабжения и водоотведения после ночного обстрела Слободского района.

Об этом сообщили сегодня, 21 сентября, в КП «Харьковводоканал».

На время проведения ремонтных работ подвоз воды осуществляется автоцистернами предприятия по адресам: ул. Вишневая, 11, пер. Вишневый, 14 и возле больницы №13.