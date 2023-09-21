Live
  • Чт 21.09.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.14
    • 🔴

В Харькове увековечили память пожарного, погибшего от удара РФ по «Барабашово»

Общество 22:13   21.09.2023
Елена Нагорная
В Харькове увековечили память пожарного, погибшего от удара РФ по «Барабашово» Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Мемориальную доску первому погибшему в ходе полномасштабной войны харьковскому спасателю Александру Подольскому открыли 21 сентября на фасаде 5-й пожарно-спасательной части Харькова, где он служил.

Память Александра пришли почтить его мама, жена и сын, а также друзья, коллеги-спасатели и чиновники, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Для семьи это очень важно. Теперь у меня будет такое ощущение, что он на работе, а мы будем ждать его дома. Мы очень его любим и гордимся», — сказала мама спасателя Светлана Подольская.

В ведомстве напомнили, что жизнь Александра оборвалась 17 марта 2022 года. Спасатель участвовал в тушении пожара на рынке «Барабашово», когда враг нанес повторные удары из «Градов». Александр получил многочисленные осколочные ранения, которые оказались смертельными. Мужчине был 31 год.

К мемориальной доске на фасаде пожарной части, где служил Подольский, возложили цветы в знак уважения к его подвигу. Память спасателя также почтили минутой молчания.


Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Напомним, пожар на рынке «Барабашово», возникший из-за обстрела военными РФ 17 марта 2022 года, тушила сотня спасателей. К годовщине гибели Александра его коллеги и мама реализовали его мечту — открыли в 5-й пожарно-спасательной части спортивную комнату.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Как выглядит Харьков после обстрела – прокуратура показала последствия (видео)
Как выглядит Харьков после обстрела – прокуратура показала последствия (видео)
21.09.2023, 17:22
Пошел в Украину «защищать Белгород» от ракет РФ — Немичев о жертве пропаганды
Пошел в Украину «защищать Белгород» от ракет РФ — Немичев о жертве пропаганды
21.09.2023, 21:33
В Харькове увековечили память пожарного, погибшего от удара РФ по «Барабашово»
В Харькове увековечили память пожарного, погибшего от удара РФ по «Барабашово»
21.09.2023, 22:13
Терехов о «наступлении на Харьков»: «Не нужно паниковать»
Терехов о «наступлении на Харьков»: «Не нужно паниковать»
21.09.2023, 10:17
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 10 до 31 тыс. гривен
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 10 до 31 тыс. гривен
21.09.2023, 13:45
Работнику Харьковского метрополитена дали 12 лет за «слив» позиций ВСУ — ХАЦ
Работнику Харьковского метрополитена дали 12 лет за «слив» позиций ВСУ — ХАЦ
21.09.2023, 23:10

Новости по теме:


  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове увековечили память пожарного, погибшего от удара РФ по «Барабашово»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 22:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мемориальную доску первому погибшему в ходе полномасштабной войны харьковскому спасателю Александру Подольскому открыли 21 сентября на фасаде 5-й пожарно-спасательной части Харькова, где он служил.".