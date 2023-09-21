В Харькове увековечили память пожарного, погибшего от удара РФ по «Барабашово»

Мемориальную доску первому погибшему в ходе полномасштабной войны харьковскому спасателю Александру Подольскому открыли 21 сентября на фасаде 5-й пожарно-спасательной части Харькова, где он служил.

Память Александра пришли почтить его мама, жена и сын, а также друзья, коллеги-спасатели и чиновники, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Для семьи это очень важно. Теперь у меня будет такое ощущение, что он на работе, а мы будем ждать его дома. Мы очень его любим и гордимся», — сказала мама спасателя Светлана Подольская.

В ведомстве напомнили, что жизнь Александра оборвалась 17 марта 2022 года. Спасатель участвовал в тушении пожара на рынке «Барабашово», когда враг нанес повторные удары из «Градов». Александр получил многочисленные осколочные ранения, которые оказались смертельными. Мужчине был 31 год.

К мемориальной доске на фасаде пожарной части, где служил Подольский, возложили цветы в знак уважения к его подвигу. Память спасателя также почтили минутой молчания.



Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Напомним, пожар на рынке «Барабашово», возникший из-за обстрела военными РФ 17 марта 2022 года, тушила сотня спасателей. К годовщине гибели Александра его коллеги и мама реализовали его мечту — открыли в 5-й пожарно-спасательной части спортивную комнату.