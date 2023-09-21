У Харкові увічнили пам’ять пожежника, який загинув від удару РФ по Барабашово

Меморіальну дошку першому загиблому під час повномасштабної війни харківському рятувальнику Олександру Подольському відкрили 21 вересня на фасаді 5-ї пожежно-рятувальної частини Харкова, де він служив.

Пам’ять Олександра прийшли вшанувати його мама, дружина та син, а також друзі, колеги-рятувальники та чиновники, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

«Для сім’ї це дуже важливо. Тепер у мене буде таке відчуття, що він на роботі, а ми будемо чекати його вдома. Ми дуже його любимо і пишаємося», – сказала мама рятувальника Світлана Подольська.

У відомстві нагадали, що життя Олександра обірвалося 17 березня 2022 року. Рятувальник брав участь у гасінні пожежі на ринку “Барабашово”, коли ворог завдав повторних ударів із “Градів”. Олександр отримав численні осколкові поранення, які виявилися смертельними. Чоловікові був 31 рік.

До меморіальної дошки на фасаді пожежної частини, де служив Подольський, поклали квіти на знак поваги до його подвигу. Пам’ять рятувальника також вшанували хвилиною мовчання.



Фото, відео: ГУ ДСНС України у Харківській області

Нагадаємо, пожежа на ринку “Барабашово”, що виникла через обстріл військовими РФ 17 березня 2022 року, гасила сотня рятувальників. До річниці загибелі Олександра його колеги та мама реалізували його мрію – відкрили у 5-й пожежно-рятувальній частині спортивну кімнату.