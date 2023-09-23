На Харьковщине поймали предателей, которые с оккупантами отбирали у людей авто

Правоохранители разоблачили двух жителей Харьковщины, которые помогали оккупантам отбирать авто у гражданских для нужд армии РФ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в прошлом году во время оккупации села Слобожанское двое местных жителей согласились помогать российским военным. Они передавали информацию оккупантам об автомобилях, которые есть во владении односельчан. Потом военные РФ ездили по указанным адресам и забирали машины для нужд армии.

«В конце августа 2022 злоумышленники вместе с оккупантами приехали в село Липцы, сломали металлические ворота и незаконно проникли на территорию дома, где завладели автомобилем «ВАЗ 2106», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчинам сообщили о подозрении по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УКУ). Сейчас злоумышленники находятся в СИЗО.