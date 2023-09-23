На Харківщині піймали зрадників, які з окупантами відбирали у людей авто

Правоохоронці викрили двох мешканців Харківщини, які допомагали окупантам відбирати авто у цивільних для потреб армії РФ.

За даними Харківської обласної прокуратури, торік під час окупації села Слобожанське двоє місцевих жителів погодились допомагати російським військовим. Вони передавали інформацію окупантам про автівки, які є у володінні односельчан. Надалі російські військові їздили по вказаних адресах та забирали машини для потреб своєї армії.

«Наприкінці серпня 2022 року зловмисники разом з окупантами приїхали до села Липці, зламали металеві ворота та незаконно проникли на територію домоволодіння, де заволоділи автомобілем «ВАЗ 2106», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловікам повідомили про підозру за фактом пособництва державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 ККУ). Наразі зловмисники перебувають у СІЗО.