На Харківщині піймали зрадників, які з окупантами відбирали у людей авто
Правоохоронці викрили двох мешканців Харківщини, які допомагали окупантам відбирати авто у цивільних для потреб армії РФ.
За даними Харківської обласної прокуратури, торік під час окупації села Слобожанське двоє місцевих жителів погодились допомагати російським військовим. Вони передавали інформацію окупантам про автівки, які є у володінні односельчан. Надалі російські військові їздили по вказаних адресах та забирали машини для потреб своєї армії.
«Наприкінці серпня 2022 року зловмисники разом з окупантами приїхали до села Липці, зламали металеві ворота та незаконно проникли на територію домоволодіння, де заволоділи автомобілем «ВАЗ 2106», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Чоловікам повідомили про підозру за фактом пособництва державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 ККУ). Наразі зловмисники перебувають у СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 14:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили двох мешканців Харківщини, які допомагали окупантам відбирати авто у цивільних для потреб армії РФ.".