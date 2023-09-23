Live
  • Пн 25.09.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.9
    • 🟢

На Харківщині піймали зрадників, які з окупантами відбирали у людей авто

Суспільство 14:50   23.09.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині піймали зрадників, які з окупантами відбирали у людей авто Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили двох мешканців Харківщини, які допомагали окупантам відбирати авто у цивільних для потреб армії РФ.

За даними Харківської обласної прокуратури, торік під час окупації села Слобожанське двоє місцевих жителів погодились допомагати російським військовим. Вони передавали інформацію окупантам про автівки, які є у володінні односельчан. Надалі російські військові їздили по вказаних адресах та забирали машини для потреб своєї армії.

«Наприкінці серпня 2022 року зловмисники разом з окупантами приїхали до села Липці, зламали металеві ворота та незаконно проникли на територію домоволодіння, де заволоділи автомобілем «ВАЗ 2106», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловікам повідомили про підозру за фактом пособництва державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 ККУ). Наразі зловмисники перебувають у СІЗО.

01
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: Видавала російські паспорти в Куп’янську: викрили чергову колаборантку

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сьогодні 25 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 вересня: яке свято та день в історії
25.09.2023, 06:00
Сьогодні 24 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 вересня: яке свято та день в історії
24.09.2023, 06:00
ДСНС повідомляє про потужний артудар по Куп’янщині: виникли пожежі (фото)
ДСНС повідомляє про потужний артудар по Куп’янщині: виникли пожежі (фото)
24.09.2023, 19:53
Рятувальники показали вантажівку, яка підірвалася на міні на Харківщині (фото)
Рятувальники показали вантажівку, яка підірвалася на міні на Харківщині (фото)
24.09.2023, 20:27
Російська авіація вдарила по Ізюмському району Харківщини – Генштаб ЗСУ
Російська авіація вдарила по Ізюмському району Харківщини – Генштаб ЗСУ
24.09.2023, 19:03
Станцію метро “Перемога” в Харкові відкрили для пасажирів
Станцію метро “Перемога” в Харкові відкрили для пасажирів
24.09.2023, 15:01

Новини за темою:

13:13
Шахрай із Харківщини виманив у бійців ЗСУ 900 тис. грн за авто, яких немає
12:44
Замість авто для ЗСУ купив криптовалюту: “благодійника” з Харкова судитимуть
12:00
Розбите авто й 6 загиблих: поліція показала відео після удару РФ по Куп’янську
11:38
У Харкові врятували кошеня, яке кілька днів просиділо в авто (відео)
12:16
Опорний пункт та авто РФ: прикордонники показали свою роботу на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині піймали зрадників, які з окупантами відбирали у людей авто»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 14:50;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили двох мешканців Харківщини, які допомагали окупантам відбирати авто у цивільних для потреб армії РФ.".