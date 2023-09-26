64-летний мужчина ранен в результате обстрела Волчанска
Раненный мужчина был госпитализирован, сообщили в ХОВА.
«В городе Волчанск в результате обстрела был ранен 64-летний мужчина. Пока его госпитализировали в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 17:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Раненный мужчина был госпитализирован, сообщили в ХОВА.".