64-літнього чоловіка поранено внаслідок обстрілу Вовчанська
Пораненого чоловіка ушпиталили, повідомили у ХОВА.
«У місті Вовчанськ внаслідок обстрілу було поранено 64-річного чоловіка. Наразі його ушпиталили у важкому стані», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 17:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пораненого чоловіка ушпиталили, повідомили у ХОВА. ".