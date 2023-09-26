Предприятию «Харьковблагоустройство» требуются водители и слесари-ремонтники
КП «Харьковблагоустройство» имеет вакансии трактористов для работы на колесных тракторах, слесарей-ремонтников автотракторной техники и водителя грузового автомобиля «МАЗ».
Это связано с расширением технического парка предприятия.
КП предлагает:
— официальное трудоустройство;
— своевременную оплату труда и социальные гарантии;
— льготы по оплате коммунальных услуг, а именно: на вывоз мусора, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, эксплуатационные расходы и отопление (в расчете на 21 кв. м жилой площади);
— обеспечение спецодеждой и необходимым оборудованием.
Более подробную информацию можно узнать по тел.: (050) 401-51-13.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 16:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» имеет вакансии трактористов для работы на колесных тракторах, слесарей-ремонтников автотракторной техники и водителя грузового автомобиля «МАЗ».".