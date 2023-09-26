Предприятию «Харьковблагоустройство» требуются водители и слесари-ремонтники

КП «Харьковблагоустройство» имеет вакансии трактористов для работы на колесных тракторах, слесарей-ремонтников автотракторной техники и водителя грузового автомобиля «МАЗ».

Это связано с расширением технического парка предприятия.

КП предлагает:

— официальное трудоустройство;

— своевременную оплату труда и социальные гарантии;

— льготы по оплате коммунальных услуг, а именно: на вывоз мусора, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, эксплуатационные расходы и отопление (в расчете на 21 кв. м жилой площади);

— обеспечение спецодеждой и необходимым оборудованием.

Более подробную информацию можно узнать по тел.: (050) 401-51-13.