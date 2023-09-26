Підприємству «Харківблагоустрій» потрібні водії та слюсарі-ремонтники

КП «Харківблагоустрій» має вакансії трактористів для роботи на колісних тракторах, слюсарів-ремонтників автотракторної техніки та водія вантажного автомобіля «МАЗ».

Це пов’язано з розширенням технічного парку підприємства.

КП пропонує:

– офіційне працевлаштування;

– своєчасну оплату праці та соціальні гарантії;

– пільги зі сплати комунальних послуг, а саме: на вивіз сміття, холодне та гаряче водопостачання, каналізацію, експлуатаційні витрати та опалення (з розрахунку на 21 кв. м житлової площі);

– забезпечення спецодягом та необхідним обладнанням.

Детальнішу інформацію можна дізнатися за тел.: (050) 401-51-13.