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Підприємству «Харківблагоустрій» потрібні водії та слюсарі-ремонтники

Суспільство 16:38   26.09.2023
Оксана Якушко
Підприємству «Харківблагоустрій» потрібні водії та слюсарі-ремонтники

КП «Харківблагоустрій» має вакансії трактористів для роботи на колісних тракторах, слюсарів-ремонтників автотракторної техніки та водія вантажного автомобіля «МАЗ».

Це пов’язано з розширенням технічного парку підприємства.

КП пропонує:
– офіційне працевлаштування;
– своєчасну оплату праці та соціальні гарантії;
– пільги зі сплати комунальних послуг, а саме: на вивіз сміття, холодне та гаряче водопостачання, каналізацію, експлуатаційні витрати та опалення (з розрахунку на 21 кв. м житлової площі);
– забезпечення спецодягом та необхідним обладнанням.

Детальнішу інформацію можна дізнатися за тел.: (050) 401-51-13.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 16:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківблагоустрій» має вакансії трактористів для роботи на колісних тракторах, слюсарів-ремонтників автотракторної техніки та водія вантажного автомобіля «МАЗ».".