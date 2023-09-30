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Ночная атака «шахедами» и авиаудары по Харьковщине — сводка Генштаба

Происшествия 07:32   30.09.2023
Оксана Горун
Ночная атака «шахедами» и авиаудары по Харьковщине — сводка Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

За сутки армия РФ нанесла авиаудары по шести населенным пунктам в Харьковской области.

«Сегодня ночью, оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131″. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

О пролете «шахедов» и работе ПВО сообщали ОВА и мониторинговые каналы южных и центральных областей Украины. Известно о «прилете» в Винницкой области.

«В Винницкой области, к сожалению, попадание в объект инфраструктуры. Работаем», — написал около двух часов ночи начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов.

На Харьковщине ночью было две воздушные тревоги: с 01:27 по 02:01 и с 03:43 по 04:18.

«Авиационные удары получили: Комиссарово, Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Сеньково, Копанки Харьковской области, — сообщили в Генштабе. — Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей».

В целом по территории Украины враг нанес шесть ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 44 боевых столкновения.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в Генштабе.

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Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два зенитно-ракетных комплекса, 13 артиллерийских средств, склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 сентября 2023 в 07:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки армия РФ нанесла авиаудары по шести населенным пунктам в Харьковской области".