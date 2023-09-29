В Купянске энергетики попали под ракетный удар. Информация Харьковоблэнерго

В Харьковской области во время выполнения ремонтных работ в Купянске энергетики попали под ракетный обстрел, сообщает Минэнерго в сводке по состоянию на 29 сентября.

Обошлось без жертв, говорится в сообщении министерства в Telegram.

«Работы по восстановлению сетей продолжаются несмотря на постоянные обстрелы и риски для жизни энергетиков. За сутки в области запитали почти тысячу абонентов, из которых 50 потребителей получили свет впервые с начала полномасштабной российской агрессии», — информирует Минэнерго.

Как сообщила МГ «Объектив» пресс-секретарь Харьковоблэнерго Марина Шевченко, это произошло в первой половине дня 28 сентября.

«Под обстрел попала бригада Купянского высоковольтного района электрических сетей и Купянского района электрических сетей. К счастью, никто не пострадал. Это произошло во время ремонта высоковольтной линии 35 кВ через реку Северский Донец», — рассказала Шевченко.

Напомним, утром 29 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по Купянску враг нанес удар ракетой «Гром-Э1». В результате был поврежден инфраструктурный объект, без пострадавших.