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В Купянске энергетики попали под ракетный удар. Информация Харьковоблэнерго

Происшествия 16:51   29.09.2023
Елена Нагорная
В Купянске энергетики попали под ракетный удар. Информация Харьковоблэнерго

В Харьковской области во время выполнения ремонтных работ в Купянске энергетики попали под ракетный обстрел, сообщает Минэнерго в сводке по состоянию на 29 сентября.

Обошлось без жертв, говорится в сообщении министерства в Telegram.

«Работы по восстановлению сетей продолжаются несмотря на постоянные обстрелы и риски для жизни энергетиков. За сутки в области запитали почти тысячу абонентов, из которых 50 потребителей получили свет впервые с начала полномасштабной российской агрессии», — информирует Минэнерго.

Как сообщила МГ «Объектив» пресс-секретарь Харьковоблэнерго Марина Шевченко, это произошло в первой половине дня 28 сентября.

«Под обстрел попала бригада Купянского высоковольтного района электрических сетей и Купянского района электрических сетей. К счастью, никто не пострадал. Это произошло во время ремонта высоковольтной линии 35 кВ через реку Северский Донец», — рассказала Шевченко.

Напомним, утром 29 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по Купянску враг нанес удар ракетой «Гром-Э1». В результате был поврежден инфраструктурный объект, без пострадавших.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 16:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области во время выполнения ремонтных работ в Купянске энергетики попали под ракетный обстрел, сообщает Минэнерго в сводке по состоянию на 29 сентября.".