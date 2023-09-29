У Куп’янську енергетики потрапили під ракетний удар: коментар Харківобленерго

У Харківській області під час виконання ремонтних робіт у Куп’янську енергетики потрапили під ракетний обстріл, повідомляє Міненерго у зведенні станом на 29 вересня.

Обійшлося без жертв, йдеться у повідомленні міністерства у телеграмі.

“Роботи з відновлення мереж тривають попри постійні обстріли та ризики для життя енергетиків. За добу в області заживили майже тисячу абонентів, з яких 50 споживачів отримали світло вперше з початку повномасштабної російської агресії”, – інформує Міненерго.

Як повідомила МГ «Об’єктив» речниця Харківобленерго Марина Шевченко, це сталося в першій половині дня 28 вересня.

«Під обстріл потрапила бригада Куп’янського високовольтного району електричних мереж та Куп’янського району електричних мереж. На щастя, ніхто не постраждав. Це сталося під час ремонту високовольтної лінії 35 кВ через річку Сіверський Донець», – розповіла Шевченко.

Нагадаємо, вранці 29 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по Куп’янську ворог завдав удару ракетою “Грім-Е1”. Внаслідок цього був пошкоджений інфраструктурний об’єкт, без постраждалих.