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Нічна атака “шахедами” та авіаудари по Харківщині – зведення Генштабу

Події 07:32   30.09.2023
Оксана Горун
Нічна атака “шахедами” та авіаудари по Харківщині – зведення Генштабу

За добу армія РФ нанесла авіаудари по шістьох населених пунктах у Харківській області.

Сьогодні вночі, окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється“, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Про проліт “шахедів” та роботу ППО повідомляли ОВА та моніторингові канали південних та центральних областей України. Відомо про “приліт” у Вінницькій області.

“У Вінницькій області, на жаль, є  влучання в об’єкт інфраструктури. Працюємо”, – написав близько другої години ночі начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

На Харківщині вночі було дві повітряні тривоги: з 01:27 до 02:01 та з 03:43 до 04:18.

“Авіаційних ударів зазнали: Комісарове, Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Сенькове, Копанки Харківської області, – повідомили в Генштабі. – Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей”.

Загалом по території України ворог завдав шість ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів із РСЗВ.

На фронті сталося 44 бойові зіткнення.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів”, – зазначили в Генштабі.

Також читайте:  У Куп’янську енергетики потрапили під ракетний удар. Інформація Харківобленерго

Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ вразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два зенітно-ракетні комплекси, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2023 в 07:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу армія РФ нанесла авіаудари по шістьох населених пунктах у Харківській області".