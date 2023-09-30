В Харькове мужчина насмерть подорвался на улице

Трагедия в Харькове случилась ночью — во время комендантского часа.

«30 сентября в 00:15 стало известно о несчастном случае, произошедшем в Харькове по ул. Семафорной. Находясь на улице, мужчина подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Вероятно, это была ручная граната. В результате взрыва он погиб на месте», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели не сообщили подробностей о том, как именно подорвался погибший и откуда взялся взрывоопасный предмет.

Разобраться в этом предстоит правоохранителям.