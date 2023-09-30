В Харькове мужчина насмерть подорвался на улице
Иллюстративное фото
Трагедия в Харькове случилась ночью — во время комендантского часа.
«30 сентября в 00:15 стало известно о несчастном случае, произошедшем в Харькове по ул. Семафорной. Находясь на улице, мужчина подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Вероятно, это была ручная граната. В результате взрыва он погиб на месте», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели не сообщили подробностей о том, как именно подорвался погибший и откуда взялся взрывоопасный предмет.
Разобраться в этом предстоит правоохранителям.
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- • Дата публикации материала: 30 сентября 2023 в 08:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия в Харькове случилась ночью — во время комендантского часа".