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В Харькове мужчина насмерть подорвался на улице

Происшествия 08:47   30.09.2023
Оксана Горун
В Харькове мужчина насмерть подорвался на улице Иллюстративное фото

Трагедия в Харькове случилась ночью — во время комендантского часа.

«30 сентября в 00:15 стало известно о несчастном случае, произошедшем в Харькове по ул. Семафорной. Находясь на улице, мужчина подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Вероятно, это была ручная граната. В результате взрыва он погиб на месте», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели не сообщили подробностей о том, как именно подорвался погибший и откуда взялся взрывоопасный предмет.

Разобраться в этом предстоит правоохранителям.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 сентября 2023 в 08:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия в Харькове случилась ночью — во время комендантского часа".