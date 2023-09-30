У Харкові чоловік на смерть підірвався на вулиці

Трагедія у Харкові сталася вночі – під час комендантської години.

“30 вересня о 00:15 стало відомо про нещасний випадок, який трапився у Харкові на вул. Семафорній. Перебуваючи на вулиці, чоловік підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Ймовірно це була ручна граната. Внаслідок вибуху він загинув на місці”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники не повідомили подробиць про те, як саме підірвався загиблий та звідки взявся вибухонебезпечний предмет.

Розібратися в цьому мають правоохоронці.