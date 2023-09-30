Армія РФ вдарила по Харківщині авіабомбами – ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів регіону за добу.
Окупанти били по населених пунктах Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів, застосовуючи авіацію, артилерію та міномети.
“По с. Копанки Ізюмського району ворог завдав удару 2-ма керованими авіабомбами, пошкоджено 2 приватні будинки. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Також пошкоджені три приватні будинки у Вовчанську. Там була пожежа, знищені приватні автомобілі.
“У с. Кучерівка Куп’янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, автомобіль, сталася пожежа. Внаслідок обстрілу околиць с. Кіндрашівка Куп’янського району сталася пожежа на відкритій території“, – перерахував начальник ХОВА.
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Постраждалих від обстрілів за добу на Харківщині немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2023 в 08:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів регіону за добу".