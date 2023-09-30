Live
  • Сб 30.09.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.55
    • 🟢

Армия РФ ударила по Харьковщине авиабомбами — ХОВА

Происшествия 08:39   30.09.2023
Оксана Горун
Армия РФ ударила по Харьковщине авиабомбами — ХОВА Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов региона за сутки.

Оккупанты били по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов, применяя авиацию, артиллерию и минометы.

«По с. Копанки Изюмского района враг нанес удар двумя управляемыми авиабомбами, повреждены два частных дома. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Также повреждения трех частных домов есть в Волчанске. Там был пожар, уничтожены частные автомобили.

«В с. Кучеровка Купянского района обстрелом поврежден частный дом, хозяйственное сооружение, автомобиль, произошел пожар. В результате обстрела окрестностей с. Кондрашовка Купянского района произошел пожар на открытой территории», — перечислил начальник ХОВА.

Читайте также: Россияне хотели превратить Харьков в блокадный Ленинград — командир 92 ОШБр

Пострадавших от обстрелов за сутки на Харьковщине нет.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове меняют флаг Украины
В Харькове меняют флаг Украины
28.09.2023, 08:27
Россияне хотели превратить Харьков в блокадный Ленинград — командир 92 ОШБр
Россияне хотели превратить Харьков в блокадный Ленинград — командир 92 ОШБр
30.09.2023, 08:30
Под Харьковом завелся неведомый агрессивный зверь: власти обратилась к жителям
Под Харьковом завелся неведомый агрессивный зверь: власти обратилась к жителям
29.09.2023, 15:29
Ночная атака «шахедами» и авиаудары по Харьковщине — сводка Генштаба
Ночная атака «шахедами» и авиаудары по Харьковщине — сводка Генштаба
30.09.2023, 07:32
Из уличной библиотеки в Центральном парке Харькова украли почти все книги
Из уличной библиотеки в Центральном парке Харькова украли почти все книги
29.09.2023, 14:42
В Харькове мужчина насмерть подорвался на улице
В Харькове мужчина насмерть подорвался на улице
30.09.2023, 08:47

Новости по теме:

07:32
Ночная атака «шахедами» и авиаудары по Харьковщине — сводка Генштаба
08:14
По Купянску ударили ракетой — Синегубов
07:12
Генштаб — о ситуации на Харьковщине: штурмов нет, зафиксированы авиаудары
20:05
Враг не прекращает попыток перейти границу, но паники в Харькове нет — Терехов
19:38
Армия РФ нанесла авиаудары в районах Купянска и двух сел Харьковщины — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Армия РФ ударила по Харьковщине авиабомбами — ХОВА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 30 сентября 2023 в 08:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов региона за сутки".