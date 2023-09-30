Армия РФ ударила по Харьковщине авиабомбами — ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов региона за сутки.
Оккупанты били по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов, применяя авиацию, артиллерию и минометы.
«По с. Копанки Изюмского района враг нанес удар двумя управляемыми авиабомбами, повреждены два частных дома. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
Также повреждения трех частных домов есть в Волчанске. Там был пожар, уничтожены частные автомобили.
«В с. Кучеровка Купянского района обстрелом поврежден частный дом, хозяйственное сооружение, автомобиль, произошел пожар. В результате обстрела окрестностей с. Кондрашовка Купянского района произошел пожар на открытой территории», — перечислил начальник ХОВА.
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Пострадавших от обстрелов за сутки на Харьковщине нет.
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- • Дата публикации материала: 30 сентября 2023 в 08:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов региона за сутки".