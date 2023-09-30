Армия РФ ударила по Харьковщине авиабомбами — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов региона за сутки.

Оккупанты били по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов, применяя авиацию, артиллерию и минометы.

«По с. Копанки Изюмского района враг нанес удар двумя управляемыми авиабомбами, повреждены два частных дома. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Также повреждения трех частных домов есть в Волчанске. Там был пожар, уничтожены частные автомобили.

«В с. Кучеровка Купянского района обстрелом поврежден частный дом, хозяйственное сооружение, автомобиль, произошел пожар. В результате обстрела окрестностей с. Кондрашовка Купянского района произошел пожар на открытой территории», — перечислил начальник ХОВА.

Пострадавших от обстрелов за сутки на Харьковщине нет.