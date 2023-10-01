Штурмовых действий на Купянском направлении россияне не вели – Генштаб ВСУ

Харьковщина оказалась под ракетным и артиллерийским огнем, сообщил Генштаб ВСУ.

РФ нанесла очередной удар по Украине, применив около 40 иранских ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» с южного направления. Силы ПВО уничтожили 30 вражеских шахедов в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.