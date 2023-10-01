Штурмових дій на Куп’янському напрямку росіяни не вели – Генштаб ЗСУ
Харківщина опинилася під ракетним та артилерійським вогнем, повідомив Генштаб ЗСУ.
Рф завдала чергового удару по Україні застосувавши близько 40 іранських ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південного напрямку. Сили ППО знищили 30 ворожих “шахедів” у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2023 в 07:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина опинилася під ракетним та артилерійським вогнем, повідомив Генштаб ЗСУ.".