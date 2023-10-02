Оккупанты второй раз за день ударили по Купянску: пострадала женщина — ХОВА
Фото: Олег Синегубов
Еще один удар 2 октября армия РФ нанесла по Купянску в Харьковской области.
В городе повреждены многоэтажки, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«По предварительной информации, пострадала гражданская женщина, ее госпитализировали в медучреждение, данные устанавливаются», — отметил Синегубов.
Напомним, ранее глава ХОВА сообщал, что 2 октября, по предварительным данным, оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по Купянску. Из-за удара в городе повреждены как минимум 7 жилых домов, уничтожены автомобили гражданского населения.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 15:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще один удар 2 октября армия РФ нанесла по Купянску в Харьковской области.".