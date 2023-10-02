Оккупанты второй раз за день ударили по Купянску: пострадала женщина — ХОВА

Еще один удар 2 октября армия РФ нанесла по Купянску в Харьковской области.

В городе повреждены многоэтажки, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«По предварительной информации, пострадала гражданская женщина, ее госпитализировали в медучреждение, данные устанавливаются», — отметил Синегубов.

Напомним, ранее глава ХОВА сообщал, что 2 октября, по предварительным данным, оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по Купянску. Из-за удара в городе повреждены как минимум 7 жилых домов, уничтожены автомобили гражданского населения.